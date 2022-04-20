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KKTC'de hükümet istifa etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.

 