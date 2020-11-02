KKTC'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1759 koronavirüs testinin yapıldığını ve yeni vakanın görülmediğini bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1759 koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığını ve yeni vakanın görülmediğini bildirdi.
Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1759 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını ve tedavisi tamamlanan 4 hastanın taburcu edildiğini belirtti.
Toplam vaka sayısının 939'da kaldığını ifade eden Pilli, 877 hastanın taburcu edildiğini ve 57 kişinin tedavisinin devam ettiğini kaydetti.
Bakan Pilli, KKTC'de tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirterek, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti.