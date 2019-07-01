"KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi olabilir"

01 Temmuz 2019

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cisme ilişkin, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde." şeklinde konuştu.

Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, Taşkent köyü yakınlarına düşen cisimle, Temmuz 2018’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füzenin üzerindeki yazılı ibarelerin aynı olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştüğünü aktaran Özersay, "Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özersay, Twitter üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımda ise konuya ilişkin gün içinde basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

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Kaynak: AA