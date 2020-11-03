Knot: AB Toparlanma Fonu'nun geçici olması gerekli

03 Kasım 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, AB'nin COVID-19 salgını sonrasında büyümeyi sağlamak için oluşturduğu 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonunu geçici olması gerektiğini söyledi. Knot ayrıca, gerektiğinde özel piyasalar yoluyla tamamlayıcı risk paylaşımına imkan vergibi gerektiğini de vurguladı.

"Büyük kamu fonlarının transferi yoluyla Avrupa'nın bir arada tutulması siyasi perspektifte kırılgan bir durum" diye konuşan Knot, "Özel piyasalar yoluyla tamamlayıcı risk paylaşımı ihtiyacı yüksek olmaya devam ediyor" dedi.

Avrupa, bir toparlanma fonu kurulması konusunda prensipte anlaştı, ancak detaylar üzerindeki görüş ayrılıkları Fon'un devreye girmesini geciktiriyor.

Knot, bankaların kredileri artırmalarının zorlaştığı ortamada, ek fonlama mekanizmasının gerekli hale geldiğini de belirtti. Bu, Avrupa'da sermaye piyasası birliği oluşturulması yönüdeki tartışmaların yeniden başlaması için bir başlama vuruşu olarak değerlendiriliyor.