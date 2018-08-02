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Koalisyon güçleri Yemen'e operasyon düzenledi: 26 ölü

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’in Hudeyde şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybederken 35 kişi yaralandı.

Koalisyon güçleri Yemen'e operasyon düzenledi: 26 ölü
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Koalisyon güçleri, Yemen’in önemli liman şehirlerinden Hudeyde’yi isyancı Husilerden geri alabilmek için operasyonlarına devam ediyor.

Bugün balık pazarı ve balık limanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 26 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Operasyonlarla birlikte ülkeye ithal edilen gıda ve ilaçların çoğunun temin edildiği Hudeyde Limanı’nın zarar görmesi açlık sınırında olan 8 milyondan fazla kişinin hayatını daha da tehlikeye sokacağı tahmin ediliyor. 

Kaynak: İHA

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