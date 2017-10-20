Kobe Steel'de kriz derinleşiyor

20 Ekim 2017

Japon Kobe Steel şirketinin ürünlerinde veri sahtekarlığı yaptığının ortaya çıkmasından sonra hükümet, Kobe Steel'e ait bir bakır tesisinde standartlara uygunluk denetimi başlatırken; şirket de sorunun ortaya çıkmasından sonra da ürün sevkiyatının devam ettiği haberlerini soruşturuyor.

Reuters'e bilgi veren bir Kobe Steel yetkilisi, Japon Kalite Güvenliği Örgütü'nün, bakır fabrikasında denetimlerine dün başladığını söyledi.

Sanayi bakanlığı da, denetimin Tokyo'nun güneybatısında Hatano bölgesinde bulunan bakır boru tesisinde yapıldığını bildirdi.

Eğer şirketin ürünleri devletin belirlediği sanayi standartlarına uygun bulunmazsa, yasalara aykırı olan bu durum Japonya'nın üçüncü büyük çelik üreticisi olan Kobe Steel'de süren krizi daha da derinleştirecek.

Kobe Steel, sahte verilerle satılan ürünlerinin güvenlik ve diğer standartlara uygun olduğunu, sadece müşterilerle yapılan anlaşmalarda belirtilen spesifikasyonlara uymadığını söylemişti.

Kobe Steel, 8 Ekim'de bir açıklama yaparak müşterilerine sevk edilen ürünlerde sağlamlık ve dayanıklılık verilerinin gerçek olmadığını söylemişti.

"Sahtecilik 10 yıldır sürüyor"

Şirketin önde gelen bir yöneticisi Reuters'a, bu sahteciliğin 10 yıldır devam ettiğini söyledi.

Kobe Steel'in tüm dünyadaki yaygın arz zincirinde yer alan yüzlerce alıcı kendi denetimlerini başlatırken, ABD adalet bakanlığı da Kobe Steel hakkında soruşturma açtı.

Tüm otomobil imalatçıları, uçak şirketleri ve diğer üreticiler verilen sahte veriler nedeniyle uğrayabilecekleri tehlikeleri araştırmaya başladılar.

Kobe Steel, Nikkei gazetesinin, sahtekarlığın ağustos ayında ortaya çıkmasından sonra da ürünlerin sahte verilerle alıcılara gönderildiği yolundaki haberi üzerine de soruşturma yapıyor.

"1.6 milyar dolar kaybetti"

Avrupa'da havacılık güvenlik yetkilileri, bu hafta başında uçak imalatçılarına, denetimlerin sonucu alınana kadar Kobe Steel ürünleri kullanmaktan kaçınmaları uyarısı yaptı.

Olayın ortaya çıktığı 8 Ekim'den bu yana hisseleri yüzde 40 düşen Kobe Steel, piyasa değerinden 1.6 milyar dolar kaybetti.

Kobe Steel küresel arz zincirlerinde çok önemli yer tutuyor. Dünyadaki tüm otomobillerin yarısında kullanılan supap yayları Kobe Steel ürünü.