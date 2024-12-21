Kolombiya Merkez Bankası'nda beklenmedik faiz indirimi

Kolombiya Merkez Bankası (Banrep), mali endişelerin ülkenin para birimini zayıflatması ve enflasyon risklerini artırması nedeniyle faiz indirimlerinin ölçüsünü beklenmedik şekilde yavaşlattı.

Banrep'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı piyasa beklentisi olan 50 baz puanın altında 25 baz puan indirilerek yüzde 9,50'ye çekildi.

Para Politikası Kurulu'nun yedi üyesinin beşi 25 baz puanlık kesintiyi desteklerken, biri 50 baz puan, diğeri ise 75 baz puanlık kesinti yönünde oy kullandı.

Banka, enflasyonun hedefe yakınsamaya devam edeceğini, ancak "zayıflayan para biriminin baskısı ve bunun iç fiyatlar üzerindeki etkisi nedeniyle Ekim ayında tahmin edilenden daha yavaş bir hızda" gerçekleşeceğini belirtti.

Kolombiya pesosu yılbaşından bu yana dolara karşı yüzde 12 değer kaybetti.