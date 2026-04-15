Kolombiya yüzde 100 gümrük vergisinden vazgeçti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ülkesinin, Ekvador sınırındaki Narino yönetim bölgesine bağlı Ipiales kasabasında açıklamalarda bulundu.

Ekvador'un Kolombiya'ya uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamasının ardından Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales'in buna misillemede bulunacaklarını duyurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekvador'un yaptığı gibi gümrük vergisini yüzde 100'e çıkarmayacaklarını vurgulayan Petro, "Yüzde 100 vergi falan yok Sayın Ticaret Bakanı, o kadar barbar değiliz. Kolombiya için gerekli olan her şey yüzde 0 vergiyle içeri girer" ifadelerini kullandı.

Petro, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'yı sınırı mafyalara teslim etmekle suçlayarak "Sınır mafyanın eline düşemez. Onun (Noboa) yaptığı şey, sınırı mafyanın ellerine teslim etmektir. Yasal malları taşıyan tırların geçişi engellendiğinde, ticaret, kaçakçılığın eline bırakılmış olur" dedi.

Petro, Ekvador'un Kolombiya ile işbirliği yapmaması halinde sınır bölgesinde faaliyet gösteren mafyaların bu durumdan yararlanacağı uyarısında bulundu.

Neler olmuştu?

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

Liderler arasında diplomatik gerginlik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.