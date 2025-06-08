Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı görüldü.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin Cundinamarca'da bulunan Paratebueno kasabasının 16 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre altında yaşandığını ifade etti.
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6.4, Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), ise 6.5 olarak açıkladı.
Depremde can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı görüldü.