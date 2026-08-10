Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı artıyor

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini duyurdu.

De La Espriella, depremin merkez üssü olan San Jose del Palmar kasabasında acil durum müdahalesini doğrudan yönettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı De La Espriella, daha önce yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Hasarın ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahalenin koordine edilmesi amacıyla Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdim. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) direktöründen mevcut durum ve en acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bir rapor istedim. Ayrıca etkilenenlere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için bizzat Pereira'da olacağım."

Deprem, Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedildi. Şiddetli sarsıntı büyük paniğe neden olurken, bölgede hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Basına göre, 100'den fazla kişi için kayıp başvurusunda bulunuldu. Yetkililer, enkaz altında kalanların bulunması için çalışmalarını sürdürürken can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Manizales'te binalar yıkıldı

Caldas eyaletine bağlı Manizales kentinin Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas Giraldo, şiddetli depremin ardından kentin kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Giraldo, kentte 10'dan fazla binanın tamamen yıkıldığını, çok sayıda yapının da kısmi hasar gördüğünü belirtmişti.

20'den fazla evin yıkıldığını aktaran Giraldo, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğine işaret etmişti.

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için itfaiye, sivil savunma, Kızılhaç, gönüllü itfaiyeciler, ordu, polis, uzman kurtarma ekipleri ve belediye ekipleri seferber edildi.

Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez de daha önce yaptığı açıklamada kentte çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu tahmin ettiklerini ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini belirtmişti.

Bu arada kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapı da zarar gördü.

Havalimanında insanların bulunduğu bir bölümde çatının bir kısmı çökerken, yetkililer ilk açıklamalarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirmemişti.

Cali'de 3 katlı bina yıkıldı

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cali'de üç katlı bir bina tamamen yıkıldı. Manizales'te tarihi bir kilise ciddi hasar görürken, Quibdo'da da çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Quibdo kentinde bazı binalar çöktü ve yaralananlar oldu.

Yıkımın olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada bölgede birkaç kişinin yaralandığını ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Kolombiya Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 08.18'de Choco yönetim bölgesine bağlı Novita kasabasında 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası yayımlanan videolarda, San Jose de Pereira Kilisesi'nin orta bölümündeki üst kısmın koptuğu, sarsıntı sırasında sokaktaki insanların bir polis motosikletine ve çevredeki diğer nesnelere tutunduğu, bölge sakinleri ve yoldan geçenler arasında panik ve kargaşa yaşandığı görüldü.

Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar gördü.

Panama'da yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaları ve sağlık merkezlerini tahliye etti.

Sarsıntının ardından geçen ilk bir saatte Panama genelinde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ulusal Afet Durumu ilan edildi

Merkezi, Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı.

Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella hükümeti, deprem nedeniyle Ulusal Afet Durumu ilan edildiğini duyurdu.

Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyon güçlendirilirken bütçe ve hukuki mekanizmalar da devreye sokuldu.