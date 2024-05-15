Kolombiya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kolombiya'nın başkenti Bogota, Güney Amerika'da en üst seviye kulüplerin mücadele ettiği futbol turnuvası 'Copa Libertadores'e ev sahipliği yapıyor. Turnuva kapsamında, E grubunda yer alan Millonarios ile Club Deportivo Palestino takımları El Campin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesinde ise stadyum dışında toplanan kalabalık grup taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek gösterisi düzenledi.