Kolombiya'daki seçim anketlerinde solcu aday önde

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi yapılan son anketlere göre sol adayın önde olduğu görülüyor.

EcoAnalitica araştırma şirketinin yayımladığı son ankete göre, Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, yüzde 37,9 ile birinci, Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Fico Gutierrez yüzde 30,8 ile ikinci ve Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 20,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,3 ile dördüncü sırada bulunurken, diğer adaylar ise yüzde birin altında kalıyor.

Öte yandan devlet başkanı adaylarından Ingrid Betancourt, yarıştan çekildiğini ve seçimde Hernandez'i destekleyeceğini açıkladı.

Ankete göre, devlet başkanlığının ikinci tura kalması halinde Petro'nun yüzde 45,7 ile birinci, Gutierrez'in ise yüzde 42 ile ikinci olması öngörülüyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 19 Haziran'da yapılacak.

Diğer anket firmasında da solcu aday önde

Ülkenin güvenilir kabul edilen CNC araştırma şirketinin anketinde de solcu aday Petro, yüzde 35,8 ile birinci sırada görülüyor.

CNC'nin anketine göre, sağcı aday Gutierrez yüzde 20,8 ile ikinci, bir önceki ankette oyu yüzde 9,6 görünen Hernandez ise yüzde 19,1 ile sırada yer alacak.

CNC yöneticisi Carlos Lemoine, açıklamasında, solcu adayın oylarında bir değişiklik olmadığını ancak Hernandez'in oylarının ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, "Oldukça hızlı yükseliyor, Bu, mesajın yerine ulaştığını, halkın, Rodolfo'nun söylediklerini benimsediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.