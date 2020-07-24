Komisyon'dan üye ülkelere 5G politikası uyarısı
Avrupa Komisyonu, AB üye ülkelerini 5G politikalarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üye ülkelerini 5G servis sağlayıcıları ile ilgili politikalarını gözden geçirme ve "yüksek riskli servis sağlayıcılarından kendilerini korumaları uyarısını yaptı.
Almanya Maliye Bakanı Peter Altmeier, "Gelecek nesil teknolojiğler arasında 5G'nin kritik bir altyapı unsuru olması sebebiyle, 5G altyapılarının üye ülkelerde hızla ve güvenli bir şekilde tamamlanması önemli." dedi.
Komisyon'un uyarısı Birleşik Krallık'ın Çinli servis sağlayıcı Huawei'i 5G ağından çıkarması ardından geldi. Diğer yandan ABD huawei çalışanlarına insan hakları ve güvenlik endişeleri sebebiyle yaptırım uyguluyor.