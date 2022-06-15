Komşuda ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldüğü belirtilerek, "Hasta hafif bir viral enfeksiyona sahipti ve uygun tedaviden kısa süre sonra sağlık merkezinden taburcu edildi." ifadesi kullanıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.