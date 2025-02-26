Kongo'da beş haftada 53 kişiyi öldüren hastalığın sırrı ne? Ne yedikten sonra hastalandılar?

Hastalık, ateş, kusma ve iç kanama semptomlarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan hastalık, 5 haftadır etkisini sürdürmeye devam ediyor.

419 kişiyi etkileyen ve 53 kişinin ölümüne yol açan salgına dair tespit edilen ilk vakalar üç çocuğa ait. Dünya Sağlık Örgütü’nün Afrika ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Kongo'daki Boloko köyünde üç çocuğun yarasa yedikten 48 saat sonra ölmesiyle ortaya çıkan hastalığa dair en dikkat çeken belirtiler, ateş, kusma ve iç kanama. Hastalığın ikinci dalgası 9 Şubat’ta Bomate köyünde ortaya çıktı. WHO, bu salgından sonra 13 vakadan alınan örnekleri Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’ne gönderdi.

Vahşi hayvan tüketimi arttıkça salgınlar da artıyor

Belirtileri Ebola, sarı humma gibi hastalıkların semptomlarına benzese de uzmanlar, yaptıkları testler sonucunda 53 kişinin hayatını kaybetmesine başka bir hastalığın neden olduğu görüşünde.

Associated Press'in haberine göre, vahşi hayvanların tüketiminin yaygın olduğu bölgelerde bu tür salgınlar son on yılda yüzde 60’tan fazla artış gösterdi.