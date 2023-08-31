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Kongo'da BM isyanını asker bastırdı, 48 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı eyleme müdahale edildi, olayda 48 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

“Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

Cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.