Kongo'da maden faciası: 226 işçi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesindeki bir koltan madeninde büyük bir göçük yaşandı. Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, facia Rubaya kentinde, işçilerin yer altındaki kuyularda çalıştığı sırada meydana geldi.

Yoğun yağışlar toprak kaymasına yol açtı

Yetkililer, bölgede birkaç gündür etkili olan yoğun yağışların maden sahasında toprak kaymasına yol açtığını belirtiyor. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan en az 226 işçi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan işçiler ise ilk müdahalelerinin ardından Goma kentindeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetleri, bölgenin ulaşım zorlukları ve madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde düzensiz yürütülmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Güvenlik altyapısının yetersizliği ve denetim eksikliği, can kaybının artmasında önemli rol oynuyor.

Benzer kazalar sık yaşanıyor

Bölgede madencilik faaliyetlerinin çoğunlukla kontrolsüz yürütülmesi nedeniyle benzer kazalar sık yaşanıyor. Nitekim Haziran 2025’te yine Masisi’de meydana gelen bir başka göçükte 17 işçi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, güvenlik önlemlerinin artırılmaması halinde bu tür faciaların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.