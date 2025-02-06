Kongo'daki çatışmalarda ölü sayısı 3 bine yaklaştı! Sokaklar cesetlerle doldu taştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'deki BM Misyonu (MONUSCO) Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, son dönemde Goma sokaklarından 2 bin cesedin toplandığını, 900 cesedin de farklı hastanelerdeki morglarda bulunduğunu açıkladı.

Sokaklar cesetlerle dolu

Birçok bölgede hala toplanmayı bekleyen cesetlerin olduğunu, kayıp sayısının artacağını vurgulayan Perre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) olası salgınlar konusunda endişeli olduğunu bildirdi.

M23, Goma'yı ele geçirdi

KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin birçok bölgesini ele geçiren M23, son olarak 30 Ocak'ta eyalet başkenti Goma'yı da kontrolü altına alarak vali atadı. Ruanda ve Uganda'ya sınırı bulunan söz konusu eyalet stratejik konumuyla öne çıkıyor.

M23'nin 2 gün önce ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı bir propaganda" olduğunu savunarak, çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.