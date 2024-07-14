Kongre Üyeleri Biden'ı suçladı: 'Trump saldırısının yolunu açtı'

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Pennsylvania eyaletine bağlı Butler şehrinde düzenlediği seçim kampanyası sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Yaşanan olayın ardından sekiz Cumhuriyetçi kongre üyesi, saldırıdan Joe Biden'ı sorumlu tutarak görevdeki ABD Başkanı'nı suçladı.

Ohio Cumhuriyetçi Senatörü James David Vance sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biden'ın kampanyasının ana tezi Donald Trump'ın ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir ırkçı olduğudur. Bu söylem doğrudan Trump'a yönelik suikast girişimine yol açtı" dedi.

Biden'ı suçlayan bir başka Kongre Üyesi Mike Collins, "Bölge Savcısı derhal Biden'a karşı cinayete azmettirme suçlamasında bulunmalıdır" ifadesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Keith Self, görevdeki bir başkanın Trump'a karşı şiddete teşvik edilmesinin her Amerikalıyı öfkelendirmesi gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi üyesi ve Trump destekçisi Wesley Hunt da sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Biden'ın söyleminin siyasi şiddete yol açtığını vurguladı.

Biden'ı suçlayanlar arasında Kongre üyeleri Lauren Bobert, Marsha Blackburn, Nick Lalota ve Claudia Tenney de yer aldı.