Kongre üyeleri: Trump'a suikast girişimi kapsamlı olarak araştırılacak

6 Demokrat ve 7 Cumhuriyetçi Kongre üyesinden oluşan araştırma komisyonu, Trump'a suikast girişiminde bulunulan Pennsylvania'nın Butler bölgesindeki incelemelerinde yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kongre üyeleri, 'somut ve kapsamlı bir soruşturma' sözü verdi ve 'aceleye getirilmiş bir adım atmayacaklarını' belirtti.

Komisyonun başkanı Mike Kelly, "Gerçeğe ulaşmak yavaş işleyen bir süreçtir" diyerek her detayı yakından inceleyeceklerini vurguladı.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.