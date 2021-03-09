Kongre üyelerinden Biden yönetimine İran mektubu

ABD'de Temsilciler Meclisinin 70'i Demokrat, 70'i Cumhuriyetçi 140 üyesi, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a gönderdikleri mektupta, İran ile "kapsamlı bir anlaşma" yapılması için çağrıda bulundu.

Biden yönetiminin, 2015'te Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmaya dahil edilmeyen konulara yeni anlaşmada yer vermesi gerektiği vurgulanan mektupta, özellikle balistik füze ve terör ile mücadele konularına değinilmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta şunlar kaydedildi:

"İran, 2015'teki nükleer anlaşma yürürlüğe girdiğinden bu yana, nükleer füzelere uygulanabilecek balistik füze teknolojisini test etmeyi, Orta Doğu'da terörü desteklemeyi ve fonlamayı, küresel ekonomiyi bozacak siber saldırıları sürdürdü. Biden yönetimini (yeni anlaşmada) İran'ın bu eylemlerine değinmeyi, çatışmalarda gerginliği azaltmayı ve bölgedeki tüm milletlerin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."

İran ile diyalog sürerken yaptırımların da devam etmesi gerektiğine işaret edilen mektupta, "İran'ın Orta Doğu'daki kötü niyetli eylemlerine de dikkat edilmeli." uyarısında bulunuldu.