Kontrolmatik’ten Amerika'ya dev yatırım

Yalnız Türkiye’de değil dünyada da emin adımlarla büyüme planlarını sürdüren ve halen ‘Pomega Enerji Depolama Teknolojileri’ şirketiyle Ankara Polatlı’ya Türkiye’nin ilk özel sektör lityum-iyon pil hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikasını inşa eden Kontrolmatik Teknoloji, küresel pazardaki ihtiyacı da görerek bu alandaki ikinci yatırımını Amerika’da gerçekleştiriyor.

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Colleton ilçesinde inşa edilecek ve ‘Pomega Energy Storages Inc.’ adıyla hizmet verecek olan yıllık 3GWh kapasiteli fabrika, şebeke ölçeğindeki depolama pazarını hedefleyecek. Bu yatırım için Güney Carolina eyaletinin sağladığı toplam 127 milyon dolarlık teşvik paketi de ilgili yönetimlerce onaylandı. Pakette, 320 bin metrekarelik toplam arazinin 160 bin metrekarelik kısmının eyalet yönetimince bedelsiz tahsis edilmesi, personel istihdamına yönelik destekler, eyalet gelir vergisi ve emlak ve satış vergisi muafiyetleri ile altyapıda kullanılmak üzere nakit hibe desteğinin yanı sıra fabrika faaliyette olduğu müddetçe sunulacak hammadde ve elektrik alım destekleri yer alıyor.

Bunlara ek olarak 16 Ağustos 2022 tarihinde ABD Kongresi’nde onaylanan ‘Inflation Reduction Act ‘ (IRA – Enflasyonu Düşürme Yasası) kapsamında Pil Hücresi üretimi için 35 USD/kWh, Batarya Paketi üretimi için 10 USD/kWh olan ‘Üretim Vergisi Kredisi’nden yararlanılması; 2030 yılına kadar devam edecek bu desteğin 2031 ve 2032 yıllarında her yıl yüzde 25 oranında azaltılmasıyla 2032'de son bulması ve bu kapsamda 2032 yılına kadar yaklaşık 900 milyon Amerikan dolarından fazla federal teşvikten yararlanılması planlanıyor.

2024’te faaliyete geçmesi planlanıyor

Kontrolmatik Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki olan ve ABD’de kurulu Kontrolmatik Technologies şirketinin CEO’su Bahadır Yetki, South Carolina eyaletinin dünyanın ileri gelen teknoloji ve üretim şirketlerini yatırıma çekebilmek için ciddi destekler sağladığını ve Pomega Energy Storage Incorporation’ın da BMW, Boeing, Continental, Mercedes-Benz, Samsung gibi dünya devleriyle aynı bölgede ABD pazarına giriş yapacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Amiral gemimizi South Carolina’da konumlandırmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyuz. Fabrikamız ilk etapta yıllık 3 GWh kapasite ile faaliyet gosterecek ve LFP hücrelerin yanı sıra batarya modülleri ve bütünleşik enerji depolama sistemleri üretimi yapacak. Yaklaşık 320 bin metrekarelik bir arazi üzerinde ilk etapta 50 bin metrekare kapalı alan ile inşa edilecek fabrikamızın 2024 yılının ikinci yarısında üretime başlamasını hedefliyoruz. Gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve daha önemlisi yeni teknolojileri üretebilmek amacıyla Türkiye’de bulunan Ar-Ge Merkezimizi de sürece katarak ABD’nin ileri gelen üniversiteleri ile birlikte Ar-GE faaliyetleri yürüteceğiz."

Fabrika 2023’te üretime başlayacak

Kontrolmatik Teknoloji grup şirketlerinden biri olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri’nin, dünya çapında kanıtlanmış ‘Lityum-Demir-Fosfat’ teknolojisiyle pil hücresi ve enerji depolama sistemleri üretimi yapacağı depolama fabrikasının ilk fazının Nisan 2023’de 500 MWh/yıl kapasite ile faaliyete geçmesi planlanıyor. Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen ve 3 etapta toplam 2.250 MWh kapasiteye ulaşacak tesis, Türkiye'nin ilk özel sektör sermayeli lityum-iyon pil hücresi fabrikası olma özelliği taşıyor. İlk fazının devreye alınmasıyla 250, diğer fazların devreye alınmasıyla da toplam 600 kişilik ek istihdam sağlayacak olan fabrika, "sıfır-atık" prensibiyle inşa ediliyor.