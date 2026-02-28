Konutu yerle bir oldu... Peki Hamaney nerede?

İran'dan gelen son uydu görüntüleri, ABD ve İsrail'in son saldırıları sırasında İran dini lideri Ali Hamaney'in konutunun ciddi şekilde hasar aldığını gösterdi.

New York Times tarafından yayınlanan görüntüde, konutun yerle bir olduğu ve üzerinden siyah bir duman bulutunun dağıldığı görülüyor.

Görüntülerde İran liderinin yerleşkesinde yıkım görülse de, Hamaney'in saldırı sırasın konutunda olmadığı iddia edildi. New York Times'ın haberine göre, henüz nerede olduğu da bilinmiyor.

Fars haber ajansı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Meclis Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf ve güvenlik şefi Ali Larijani de dahil olmak üzere İran'ın üst düzey yetkililerinin iyi olduğunu bildirse de Hamaney'e ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Trump'a ve ABD ordusuna sert çıkmıştı

Hamaney, 17 Şubat'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef almış ve "ABD Başkanı, son konuşmalarından birinde, 'Amerika, 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadı' demiş. Adeta kendi halkına şikayette bulunmuş. Bu iyi bir itiraftır. Ben de diyorum ki; sen de bu işi yapamayacaksın. Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerini kullanmıştı.