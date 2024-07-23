Köpek balıklarında uyuşturucu testi pozitif çıktı

Brezilya'da test edilen 13 vahşi Brezilya sivri burunlu köpek balığının hepsinde uyuşturucuya rastlandı.

Tespit edilen maddenin konsantrasyonun, diğer suda yaşayan canlılar için daha önce bildirilen miktardan 100 kat daha yüksek olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, uzun zamandır kaçakçılar tarafından suya dökülen uyuşturucuların deniz yaşamını etkileyebileceğini ileri sürüyordu.

Brezilya'daki Oswaldo Cruz Vakfı'nın yaptığı bir araştırma sonucunda, köpek balıklarının okyanusları kirleten ilaçlardan etkilendiğine dair kanıtlar elde edildiği duyuruldu.

Bilim insanları, küçük balıkçı teknelerinden satın alınan 13 vahşi Brezilya sivri burun köpek balığını inceledi. Tüm yaşamlarını kıyı sularında geçiren bu türlerin kas ve karaciğer dokusu, kokain ve uyuşturucunun ana metaboliti olan benzoilekgonin aramak için tandem kütle spektrometresi ile sıvı kromatografisi adı verilen standart bir teknik kullanılarak test edildi.

Bilim insanları, 13 köpek balığının da ilaca karşı pozitif çıktığını açıkladı.

Bu, serbest dolaşan köpek balıklarında kokain varlığını tespit eden ilk çalışma olma özelliğini taşırken, maddenin köpek balığının karaciğerinden ziyade kas dokusunda daha yaygın olduğu bulundu.

Ancak çalışmada araştırma alanının "çok sınırlı" olduğu ve kokain veya benzoylekgoninin su yaşamı üzerindeki etkisinin tam olarak bilinmediği belirtildi.