Kore Yarımadası için dışişleri bakanları zirvesi başladı

16 Ocak 2018

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği, Kanada ve ABD dışişleri bakanlarının ortak ev sahipliğinde düzenlenen Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi başladı.

Vancouver Convention Center'daki zirvenin açılışı, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının hazır bulunduğu ortak basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, "Kanada, barışçıl bir diplomatik çözüm için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır." dedi.

Zirveye 20 ülkeden bakanların katılımının Kuzey Kore krizi için önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Freeland, krizin tüm dünyayı etkilediğine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bölge güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, Kore Yarımadası üzerinde günde 700'den fazla askeri hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Tillerson, Kuzey Kore'nin sahip olduğu nükleer kapasitenin, aralarında Ankara'nın da bulunduğu birçok Avrupa başkentini, Kuzey Amerika topraklarını ve sonuçta geniş bir coğrafyayı tehdit ettiğini belirterek, yaptırımların Kuzey Kore'nin nükleer programını terk etmeye zorlayacak şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın konuşmalarının ardından zirve basına kapalı devam etti.

Zirvede, öğle yemeği arasından sonra dışişleri bakanları toplu aile fotoğrafı çektirecek. Zirvenin öğleden sonraki oturumunda ise diplomasi ve bu aşamadan sonra yapılacaklar ele alınacak. Ortak sonuç bildirisinin belirlenmesinin ardından da Freeland ile Tillerson ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Vancouver'daki Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne, ev sahibi Kanada ve ABD'nin yanı sıra Türkiye, Avustralya, Belçika, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Güney Kore, İsveç, Tayland ve İngiltere'nin dışişleri bakanları katılıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, zirvede Tillerson ile ikili görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: AA