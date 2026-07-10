Körfez ateş çemberi altında

Orta Doğu, son dönemin en hararetli askeri geri­limlerinden birine sah­ne oluyor. İran’ın, ABD’nin ül­keye yönelik başlattığı yeni as­keri dalgaya karşılık vereceğini resmen ilan etmesinin ardın­dan Bahreyn ve Kuveyt’te alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıl­dı. Bölge genelinde gece bo­yunca hava saldırısı sirenleri çalarken, Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devre­ye girdiğini ve “düşmanca füze ve İHA saldırılarını” başarıy­la önlediğini duyurdu. Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, res­mi X hesabı üzerinden yaptığı acil kodlu açıklamada, şehirde duyulan şiddetli patlama sesle­rinin, hava savunma sistemle­rinin düşmanca saldırıları en­gellemesi neticesinde meydana geldiğini bildirdi. Kuveyt ma­kamları saldırının kaynağına dair resmi bir adres göstermez­ken, beklenen açıklama kısa sü­re sonra Tahran’dan geldi.

“ABD üslerini tam isabetle vurduk”

İran Devrim Muhafızları Or­dusu (DMO), devlet televizyo­nu IRIB’de yayımlanan bildiri­sinde, ABD’nin İran toprakları­na yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılara doğrudan misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt’te ko­nuşlu Amerikan askeri üslerini tam isabetle vurduklarını ilan etti. Devrim Muhafızları’nın deniz ve hava kuvvetleri tara­fından ortaklaşa yürütülen fü­ze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonunda; Kuveyt’te­ki Arifjan ve Ali Al Salem (Ali es-Salem) üsleri ile Bah­reyn’deki Juffair (Cufeyr) ve Şeyh İsa üslerinde yer alan “kri­tik altyapı ve tesislerin” tama­men imha edildiği belirtildi. Ya­pılan sert açıklamada, ABD’nin saldırganlığını sürdürmesi ha­linde misilleme eylemlerinin bölgedeki diğer Amerikan üs­lerine de yayılacağı açıkça ih­tar edildi.

CENTCOM açıkladı: 170 hedef vuruldu, ağır kayıplar var

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), operasyonların gerekçesi olarak İran güçleri­nin dünya petrol ve sıvılaştırıl­mış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçiş nok­tası olan Hürmüz Boğazı’ndaki “seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesini” azaltmayı gösterdi. Ticari gemilere yönelik haksız saldırılardan tamamen Tahran’ı sorumlu tutan CENT­COM, iki güne yayılan operas­yonun detaylarını paylaştı. 7 Temmuz’da İran Devrim Muha­fızları Ordusu’na ait 60’tan faz­la sürat teknesinin de araların­da bulunduğu yaklaşık 80 askeri hedef yoğun bombardımanla vu­ruldu. 8 Temmuz’da bir önceki gecenin devamı olarak icra edi­len operasyonda, İran’a ait ha­va savunma sistemleri, kıyı gö­zetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleri, deniz kuv­vetleri unsurları ve kıyı şeridin­deki askeri lojistik altyapı dahil olmak üzere yaklaşık 90 strate­jik askeri hedef tam isabetle im­ha edildi.

Sivil altyapı ve demir yolu da hedef oldu

ABD operasyonunun ardın­dan İran devlet medyası, ül­kenin güney kıyılarında bü­yük patlamaların yaşandığı­nı bildirdi. Resmi haber ajansı IRNA, Kiş Adası semaların­da savaş uçaklarının sesleri­nin yankılandığını; Bandar Ab­bas, Konarak ve Çabahar liman kentlerinin bombalandığını ak­tardı. Bombardıman nedeniy­le Çabahar’ın bazı bölgelerinde elektrik şebekesi tamamen çök­tü. Ayrıca ABD ordusunun, stra­tejik öneme sahip Tahran-Meş­hed demir yolu güzergahındaki 2 köprüyü de hava saldırısıyla vurduğu açıklandı. Saldırı se­bebiyle hat üzerindeki yolcu treni seferleri geçici olarak ta­mamen durdurulurken, teknik ekiplerin hattı yeniden açmak için yoğun bir çalışma başlattığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Ker­manpur, ABD’nin son 2 gündür gerçekleştirdiği bu hava saldırı­larında 14 kişinin hayatını kay­bettiğini, 78 kişinin ise yaralan­dığını resmen açıkladı.

Trump: 20 katıyla karşılık verdik

Türkiye’de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Baş­kanları Zirvesi’nin ardından ABD’ye dönüş yolunda, başkan­lık uçağı Air Force One’da gaze­tecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, askeri operasyonun detayları­na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran’ın Hürmüz Boğa­zı’ndaki gemileri hedef almaya devam etmesi halinde durumun çok daha kötü olacağını vurgu­layan Trump, ateşkesin resmen sona erdiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından aske­ri harekata ait bir görseli alıntı­layarak paylaştığı mesajda, “Bu, İran’ın dün gemileri bombala­masına misilleme niteliğinde­dir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur” ifadelerini kulla­nırken, uçaktaki basın toplantı­sında şu değerlendirmeleri yap­tı: “Onlar bize her vurduğunda 20 katıyla karşılık vereceğimizi daha önce söylemiştim ve dün gece tam olarak bunu yaptık. As­keri açıdan zaten kazandık. Elle­rinde çok az şey kaldı. Dürüst ol­mak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar.”

“Tahran yeniden anlaşma istiyor”

ABD Başkanı Trump, askeri gerilime rağmen Tahran yönetiminin kendileriyle yeniden müzakere masasına oturmak için can attığını öne sürdü. İranlı yetkililerin kısa süre önce kendilerini doğrudan aradığını belirten Trump, “Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Ancak buna değip değmeyeceklerini gerçekten bilmiyorum. Yapılacak yeni bir anlaşmaya sadık kalacaklarından da hiç emin değilim” dedi. Güvensizliğini dile getiren Trump, mevcut çatışmaların ‘uzun vadeli’ bir askeri harekata dönüşmesini öngörmediğini de aktardı.

“Savaş suçu işlediler vurursanız vurulursunuz”

ABD’nin bombardımanına İran kanadından hem askeri hem de diplomatik tepkiler gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, sivil köprüleri ve kıyı kentlerini hedef alan ABD saldırılarını yazılı bir açıklamayla sert bir dille kınayarak, bu eylemlerin “açık bir savaş suçu” olduğunu ilan etti. Bakanlık, ABD’nin son 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’ndaki iddiaları bahane ederek düzenlediği saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin 2. Maddesi’nin 4. Fıkrası’nı ve taraflar arasında daha önce imzalanan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, Trump başta olmak üzere Amerikalı yetkililerin söylemlerinin, mutabakata sadık kalmadıklarının en net göstergesi olduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin bu hoyrat saldırılarının kesinlikle cevapsız bırakılmayacağını yinelerken; İran’ın başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ise sosyal medya hesabı üzerinden adeta meydan okudu. Galibaf, Hürmüz Boğazı’nın bundan sonra yalnızca “İran’ın belirleyeceği düzenlemeler” çerçevesinde ticarete açık olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “ABD hâlâ zorbalığın ve verdiği sözleri tutmamanın artık sonuçsuz kalmayacağını öğrenemedi. Açık konuşayım: Vurursanız vurulursunuz.”