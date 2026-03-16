Körfez ekonomileri 90'lardan bu yana en kötü durgunluk riskiyle karşı karşıya

Jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 104 doların üzerine çıkarken, yükselen petrol fiyatlarının Körfez'e kısa vadede destek sağlasa da çatışmanın uzamasının bölge ekonomileri üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs Group Inc. ekonomisti Farouk Soussa'ya göre, çatışmanın nisan sonuna kadar devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda Katar ve Kuveyt'in gayri safi yurtiçi hasılaları yüzde 14 oranında daralabilir. Bu, Irak'ın Kuveyt'i işgalinin Körfez Savaşı'nı tetiklediği 1990'ların başından bu yana bu iki ülke için en kötü ekonomik durgunluk riski olarak görülüyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, petrol akışlarının bir kısmını alternatif güzergahlardan yapabildikleri için daha iyi durumda olsalar da, pandemiden bu yana en büyük ekonomik darbeyi yaşayacakları ve GSYİH'lerinin sırasıyla yaklaşık yüzde 3 ve yüzde 5 oranında düşeceği tahmin ediliyor.

Altı Körfez ülkesinin GSYİH'sinde yüzde 5'lik daralma

Durumu "stres senaryosu" olarak nitelendiren Goldman Sachs ekonomisti , Hürmüz Boğazı'nın 21 gün kapalı kalması durumunda, altı Körfez ekonomisinin her birinin GSYİH'sinde yüzde 2 ila yüzde 5 arasında bir daralma yaşanacağını söyledi.

Soussa, savaşın birçok Körfez ekonomisi üzerinde kısa vadede Covid-19'dan daha büyük bir etki yaratabileceğini, çatışmanın sona ermesinin ardından toparlanmanın mümkün olduğunu ancak güven üzerindeki etkilerin henüz net olmadığını ifade etti.

Dubai borsası ayı piyasasına girdi

Öte yandan savaşın piyasalara yansıması da sert oldu. Dubai borsası, gayrimenkul, turizm ve enerji sektörlerindeki kayıpların etkisiyle şubat ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girdi. Emirlik hisseleri bu ay dolar bazında dünyanın en kötü performans gösterenleri arasında yer aldı.

Savaşı en az zararla atlatacak tek Körfez ülkesi

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol üretimini azaltmak zorunda kalırken, Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını kısıtladı. Bloomberg'e konuşan ekonomistler, Suudi Arabistan'ın savaşın kısa sürede etkilerini en iyi şekilde yönetebilecek Körfez ülkesi olduğunu belirtti. Krallık, batı kıyısına yönlendirdiği sevkiyatlarla doğu petrol sahalarındaki kayıpları kısmen telafi ediyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Suudi Arabistan'ın üretimi sürdürmesi durumunda, ülkenin 2026 bütçe açığının önceki tahminlerden daha düşük olabileceğini vurguladı.

Washington'daki Arap Körfez Devletleri Enstitüsü araştırmacısı Tim Callen, günlük üretimin 7,5 milyon varil ve Brent petrolün 90 dolar civarında kalması halinde yıllık açığın GSYİH'nin yaklaşık yüzde 1'i kadar azalabileceğini öngörüyor. Riyad yönetimi de 2026 için yüzde 3,3 açık bekliyor.

Diğer Körfez ülkelerinde ise durum farklı. EFG Hermes ekonomisti Mohamed Abu Basha, BAE'nin bütçe fazlası vermesini beklerken, Katar'ın açığının genişleyebileceğini söyledi.

S&P Global Ratings, Suudi Arabistan ve Katar'ın kredi notlarını teyit ederek, büyük finansal tamponların ve esnek politikaların ülkeleri destekleyeceğini belirtti. Uzmanlar, tahvil piyasalarının Körfez ülkelerinin mali gücünü ve kriz yönetimindeki deneyimini dikkate alarak endişeli olmadığını belirtiyor.