Körfez'de çevre felaketi! Milyonlarca canlı tehlike altında

Uydu görüntüleri, İran ve bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından Basra Körfezi’nde geniş alanlara yayılan petrol sızıntılarını ortaya koydu. Uzmanlar, sızıntıların deniz yaşamını ve kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin geçim kaynaklarını tehdit edebileceğini belirtti.

CNN’in analiz ettiği uydu görüntülerine göre, 7 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda İran’ın Keşm Adası yakınlarında yaklaşık 8 kilometreyi aşan bir petrol sızıntısı tespit edildi. Greenpeace Almanya Sözcüsü Nina Noelle, yaptığı açıklamada, sızıntının İran’a ait “Şehid Bagheri” adlı geminin 28 Şubat’ta ABD güçleri tarafından vurulmasının ardından meydana geldiğini söyledi.

Uydu görüntülerinde ayrıca, İran devlet medyasının “düşmanlar tarafından vurulduğunu” duyurduğu Lavan Adası yakınlarındaki bir petrol tesisinin çevresinde de petrol birikintileri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve konumu doğrulanan görüntülerde, İran’daki bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Çok sayıda canlı türüne ev sahiplği yapıyor

Hollanda merkezli barış kuruluşu PAX’ta proje lideri olan Wim Zwijnenburg, Lavan’daki saldırıyı “büyük bir çevresel acil durum” olarak nitelendirerek, adada en az beş noktanın zarar gördüğünü ve petrolün denize sızdığını ifade etti.

Zwijnenburg, petrolün koruma altındaki Şidvar Adası’na da ulaştığını belirtti. Mercan yapısıyla bilinen Şidvar Adası, kaplumbağalar ve deniz kuşları gibi çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

6 Nisan tarihli uydu görüntülerinde ise Kuveyt kıyılarının açıklarında da petrol sızıntıları tespit edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, aynı gün Körfez ülkelerindeki bazı yakıt ve petrokimya tesislerini hedef aldığını açıklamıştı.

Uzmanlar, sızıntıların balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği, deniz canlılarının petrolü yutma veya petrol içinde mahsur kalma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. Ayrıca bölgede yaklaşık 100 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin filtreleme sistemlerinin de zarar görebileceği belirtiliyor.