Körfez'e düşen füzeler veri merkezlerini de vurdu: Amazon alarmda

Orta Doğu cumartesi günü ABD ve İsrail'in, İran'a saldırması ile yangın yerine dönerken İran'ın karşlılıklı saldırıları Körfez ülkelere kadar uzandı. İran açıkca ABD ve İsrail'in müttefiki olan Körfez ülkelerini de meşru hedef sayacağını ilan ederken, saldırılar peş peşe geldi.

İran; Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini bir bir vururken bölgedeki teknoloji şirketlerinin yatırımları da tehlikeye girdi.

AWS'in tesisinde yangın ve elektrik kesintisi

Amazon Web Services'in çatışmalarda hasar gören BAE'deki tesislerinden birinde yangın çıktığı bildirildi. Yine Amazon'un Orta Doğu'daki bir başka tesisinde de elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Amazon Web Services, BAE'deki veri merkezlerinden birinde yangın çıktığını, yangının saldırıda tesise isabet eden parçalardan kaynaklandığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında tesise ve jeneratörlere giden elektriği kestiği belirtilirken, daha fazla detay paylaşılmadı.

Şirketin BAE'de üç tesisinin bulunduğu tahmin edilirken bu sabah saatlerinde de Orta Doğu'daki bir başka tesiste "yerel güç sorunu" yaşandığını açıklandı.

'Önemli hatalar ve gecikmeler yaşanıyor'

Amazon'dan yapılan açıklamada, "DynamoDB ve S3 gibi diğer AWS hizmetlerinde de önemli hatalar ve gecikmeler yaşanıyor. Bağlantıyı geri yüklemek için aktif olarak çalışıyoruz. Kesintiden etkilenen verileri kurtarmaya başlayacağız. Şu an itibariyle, kurtarmanın birkaç saat süreceğini tahmin ediyoruz" denildi.