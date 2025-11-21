Körfez’in ‘mega projesi’nde 54 milyar dolarlık fırsat
Abu Dabi Hükümeti, 2030’a kadar planladığı 54 milyar dolarlık dev yatırım bütçesine Türk firmalarını ortak etmeyi hedefliyor. ADPIC Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, “Türk firmalarıyla uzun soluklu iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Nudoğan A. ERGÜN
Hem yurt içi hem de yurt dışında gösterdiği performansla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden müteahhitlik sektörüne Körfez’den 54 milyar dolarlık yeni bir iş fırsatı doğuyor. Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid başkanlığındaki üst düzey heyet, Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslarla Türk inşaat sektörüne 54 milyar dolarlık bir kapı açtı. Heyet, Abu Dabi’nin 2030’a kadar planladığı dev yatırım bütçesine Türk firmalarını ortak etmeyi hedefliyor.
Bu bütçenin 2040’a kadar iki katına çıkması bekleniyor. Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, yatırımların Abu Dabi şehrinin merkezi ile birlikte Dafra bölgelerinde yoğunlaşacağını açıkladı. Eid, “Abu Dabi, bu işbirliğini tek seferlik bir yüklenicilik anlaşmasından öteye taşımayı hedefliyor. Uzun soluklu, yıllara dayanan iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Türk firmaları, Körfez’in mega projesinde iş almak için Singapur ve Şanghaylı firmalarla yarışacak.
“Türk firmalarla ortak vizyona sahibiz”
Gelecek 5 yılda 54 milyar dolarlık büyüklüğe sahip 600 projenin hayata geçirilmesi için Türk müteahhitleri Körfez’e davet eden Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, “Mega projelere odaklanıyoruz. . Yeni köprüler ve tüneller yapılacak. Türkiye firmaları için de burada yatırım fırsatları var. Sosyal altyapı harcamaları da yapacağız. Portföyümüzdeki projelerin yatırım tutarının yüzde 50’sini bunlar oluşturuyor. Konutlar, okullar yapılacak. Türkiye’deki firmalarla ortak bir vizyona sahip olduğumuzu düşünüyoru” dedi.
Gerçekleştirilecek mega pro
projelerin finansmanının nasıl sağlanacağı konusunda da açıklamalar yapan Maysarah Mahmoud Salim Eid, “İki farklı planlamamız bulunuyor. Birincisi Abu Dabi Hükümeti’nin doğrudan yüklenici ve danışmanlara sunacağı finansman olacak. İkincisinde ise bizler uzun soluklu, yıllara dayanan iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
Toplam 70 milyar dirhemlik bütçe var
Maysarah Mahmoud Salim Eid, kamu- özel ortaklığı (PPP) şeklinde gerçekleştirilecek iş birlikleri için de yatırımcılardan hem yatırım fonu getirmelerini beklediklerini hem de o firmaların mühendislik tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Eid, özellikle köprü ve tüneller gibi Abu Dabi’yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bütçeye sahip olduklarını açıkladı.