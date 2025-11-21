Google Haberler

Körfez’in ‘mega projesi’nde 54 milyar dolarlık fırsat

Abu Dabi Hükümeti, 2030’a kadar planladığı 54 milyar dolarlık dev yatırım bütçesine Türk firmalarını ortak etmeyi hedefliyor. ADPIC Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, “Türk firmalarıyla uzun soluklu iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Nudoğan A. ERGÜN

Hem yurt içi hem de yurt dışında gös­terdiği perfor­mansla Türkiye ekonomisi­nin lokomotif sektörlerin­den müteahhitlik sektörüne Körfez’den 54 milyar dolar­lık yeni bir iş fırsatı doğuyor. Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Di­rektörü Maysarah Mahmoud Salim Eid başkanlığındaki üst düzey heyet, Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar­la Türk inşaat sektörüne 54 milyar dolarlık bir kapı açtı. Heyet, Abu Dabi’nin 2030’a kadar planladığı dev yatı­rım bütçesine Türk firmala­rını ortak etmeyi hedefliyor.

Bu bütçenin 2040’a kadar iki katına çıkması bekleniyor. Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Di­rektörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, yatırımların Abu Dabi şehrinin merkezi ile bir­likte Dafra bölgelerinde yo­ğunlaşacağını açıkladı. Eid, “Abu Dabi, bu işbirliğini tek seferlik bir yükleni­cilik anlaşmasından öteye taşımayı he­defliyor. Uzun so­luklu, yıllara daya­nan iş ortaklıkla­rı geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Türk firmaları, Kör­fez’in mega projesinde iş al­mak için Singapur ve Şang­haylı firmalarla yarışacak.

“Türk firmalarla ortak vizyona sahibiz”

Gelecek 5 yılda 54 milyar dolarlık büyüklüğe sahip 600 projenin hayata geçirilmesi için Türk müteahhitleri Kör­fez’e davet eden Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, “Me­ga projelere odaklanıyoruz. . Yeni köprüler ve tüneller ya­pılacak. Türkiye firmaları için de burada yatırım fırsat­ları var. Sosyal altyapı harca­maları da yapacağız. Portfö­yümüzdeki projelerin yatı­rım tutarının yüzde 50’sini bunlar oluşturuyor. Konut­lar, okullar yapılacak. Türki­ye’deki firmalarla ortak bir vizyona sahip olduğumu­zu düşünüyoru” dedi.

Gerçekleştiri­lecek mega pro

 pro­jelerin finansmanının na­sıl sağlanacağı konusunda da açıklamalar yapan May­sarah Mahmoud Salim Eid, “İki farklı planlamamız bu­lunuyor. Birincisi Abu Da­bi Hükümeti’nin doğrudan yüklenici ve danışmanlara sunacağı finansman olacak. İkincisinde ise bizler uzun soluklu, yıllara dayanan iş or­taklıkları geliştirmeyi amaç­lıyoruz" diye konuştu.

Toplam 70 milyar dirhemlik bütçe var

 Maysarah Mahmoud Salim Eid, kamu- özel ortaklığı (PPP) şeklinde gerçekleştirilecek iş birlikleri için de yatırımcılardan hem yatırım fonu getirmelerini beklediklerini hem de o firmaların mühendislik tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Eid, özellikle köprü ve tüneller gibi Abu Dabi’yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bütçeye sahip olduklarını açıkladı.

