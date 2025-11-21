Körfez’in ‘mega projesi’nde 54 milyar dolarlık fırsat

Nudoğan A. ERGÜN

Hem yurt içi hem de yurt dışında gös­terdiği perfor­mansla Türkiye ekonomisi­nin lokomotif sektörlerin­den müteahhitlik sektörüne Körfez’den 54 milyar dolar­lık yeni bir iş fırsatı doğuyor. Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Di­rektörü Maysarah Mahmoud Salim Eid başkanlığındaki üst düzey heyet, Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar­la Türk inşaat sektörüne 54 milyar dolarlık bir kapı açtı. Heyet, Abu Dabi’nin 2030’a kadar planladığı dev yatı­rım bütçesine Türk firmala­rını ortak etmeyi hedefliyor.

Bu bütçenin 2040’a kadar iki katına çıkması bekleniyor. Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Di­rektörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, yatırımların Abu Dabi şehrinin merkezi ile bir­likte Dafra bölgelerinde yo­ğunlaşacağını açıkladı. Eid, “Abu Dabi, bu işbirliğini tek seferlik bir yükleni­cilik anlaşmasından öteye taşımayı he­defliyor. Uzun so­luklu, yıllara daya­nan iş ortaklıkla­rı geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Türk firmaları, Kör­fez’in mega projesinde iş al­mak için Singapur ve Şang­haylı firmalarla yarışacak.

“Türk firmalarla ortak vizyona sahibiz”

Gelecek 5 yılda 54 milyar dolarlık büyüklüğe sahip 600 projenin hayata geçirilmesi için Türk müteahhitleri Kör­fez’e davet eden Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, “Me­ga projelere odaklanıyoruz. . Yeni köprüler ve tüneller ya­pılacak. Türkiye firmaları için de burada yatırım fırsat­ları var. Sosyal altyapı harca­maları da yapacağız. Portfö­yümüzdeki projelerin yatı­rım tutarının yüzde 50’sini bunlar oluşturuyor. Konut­lar, okullar yapılacak. Türki­ye’deki firmalarla ortak bir vizyona sahip olduğumu­zu düşünüyoru” dedi.

Gerçekleştiri­lecek mega pro

pro­jelerin finansmanının na­sıl sağlanacağı konusunda da açıklamalar yapan May­sarah Mahmoud Salim Eid, “İki farklı planlamamız bu­lunuyor. Birincisi Abu Da­bi Hükümeti’nin doğrudan yüklenici ve danışmanlara sunacağı finansman olacak. İkincisinde ise bizler uzun soluklu, yıllara dayanan iş or­taklıkları geliştirmeyi amaç­lıyoruz" diye konuştu.

Toplam 70 milyar dirhemlik bütçe var

Maysarah Mahmoud Salim Eid, kamu- özel ortaklığı (PPP) şeklinde gerçekleştirilecek iş birlikleri için de yatırımcılardan hem yatırım fonu getirmelerini beklediklerini hem de o firmaların mühendislik tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Eid, özellikle köprü ve tüneller gibi Abu Dabi’yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bütçeye sahip olduklarını açıkladı.