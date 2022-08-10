Koridorun ilk tahılını alıcı Lübnan geri çevirdi

Razoni adlı geminin taşıdığı mısır kargosu, tahılın ilk alıcısı Lübnan tarafından, 5 ay beklemeden kaynaklı olarak “gerekli kalite standartlarını taşımadığı” gerekçesiyle geri çevrildi.

Financial Times’a konuşan Müşterek Koordinasyon Merkezi yetkilileri, “Razoni şu anda Türkiye karasuları açıklarında demirlemiş durumda ve gideceği destinasyon için yeni talimatları bekliyor” ifadelerini kullandı. BM öncülüğündeki merkezden FT’ye yapılan açıklamada, 1 Ağustos’ta Odesa’dan ayrılan gemide yetkisiz bir kargo bulunup bulunmadığının kontrol edildiği hatırlatılarak “Biz herhangi bir gıda denetimi yapmıyoruz. Bu, anlaşmanın bir parçası değil” değerlendirmelerine yer verildi.

BM öncülüğündeki koordinasyon merkezi kargoların rota üzerindeyken el değiştirmesinin olağan bir durum olduğuna dikkat çekti. Ancak henüz nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen gelişme Ukrayna tahılının fiyatlarının yüksek seyrettiği küresel piyasalara ulaşmasının çok da kolay olmayabileceğine işaret ediyor. Lübnan’ın kargoyu kabul etmemesinin Ukrayna limanlarından şimdiye kadar tahıl koridoru aracılığıyla çıkarılan 370 bin ton gıda emtiasının kalitesine ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

Odesa, Chornomorsk ve Pivdennyi limanlarından çıkan toplam 12 gemide mısır, ayçiçek küspesi ve ayçiçek yağı gibi gıda emtiaları taşınıyor. Bu gemilerin hiçbiri BM’in aracılık ettiği anlaşma kapsamında faaliyet gösteren Lloyd konsorsiyumunun sigorta kapsamına aldığı gemiler arasında değil. Ancak FT’deki habere göre sigorta şirketleri belirli bir sorumluluk taşıdıkları görüşünde.

Lloyd’s Market Association’dan denizcilik ve havacılık direktörü Neil Roberts “Kalite kontrole ilişkin detaylar anlaşılır bir şekilde bulanık ancak Razoni’nin kargosu Lübnan tarafından reddedildi ve bu bazı sorunlara yol açacak, özellikle zarar görmüş bir kargo olarak görülmesi gereken eski tahıla ilişkin sorunlar olabilir. Şimdilik iyi haber bazı gemilerin çıkıyor olması ve tahıl ihracatının bir nebze de olsa devam etmesi ancak daha hala dengeye gelinmiş değil” değerlendirmelerini yaptı.