Korona teşhisi konan Berlusconi'den haber var

04 Eylül 2020

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine yatırıldığı hastaneden, siyasetçinin durumunun iyi olduğu açıklaması geldi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Forza İtalya'dan Licia Ronzulli, "Berlusconi geceyi hastanede geçirdi, kendisi şu an iyi durumda. COVID-19'un seyrini takip etmek için önlem amaçlı olarak hastaneye yatırıldı." dedi.

Silvio Berlusconi, Ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra COVID-19'a yakalandığı ortaya çıkan arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti. Berlusconi’ye o dönem yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore'nin test sonucu ise pozitif çıkmış, tedavi altına alınmıştı.