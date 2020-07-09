Koronada en büyük risk, stadyum ve barlarda

09 Temmuz 2020

COVID-19 vakasının halen dünyada en fazla görüldüğü ülke konumundaki ABD’de bilim insanları, koronavirüsün hangi faaliyetlerde ne ölçüde bulaşma riski yarattığına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi. Teksas Tıp Derneği’ne üye hekimlerin yaptığı araştırmada, gelen postaları açmaktan kampa gitmeye, market alışverişinden başka birinin evinde yemeğe veya bahçesinde barbekü partisine katılmaya kadar birçok günlük faaliyeti 1 ile 10 arasında (1 düşük risk-10 yüksek risk) değerlendirdi. Araştırmaya göre, stadyumlarda maç izlemek, bara, spor salonlarına, tema parklara veya sinemaya gitmek ve kalabalık dini törenlere katılmak en fazla risk içeren faaliyet grubunda yer alıyor

Düğün ve cenazelere katılmak, kuaföre veya berbere gitmek, kapalı bir restoranda yemek yemek, uçakla seyahat etmek, basketbol ve futbol gibi kalabalık spor faaliyetlerine katılmak ise bulaşma orta-yüksek riskli aktiviteler arasında gösterildi. Gelen postaları açmak veya tenis gibi mesafeli bir spor faaliyeti gerçekleştirmek araştırma sonuçlarına göre en düşük risk grubundaki faaliyetler. Kampa gitmek de araştırmada en düşük risk içerek faaliyet grubunda. Market alışverişi, başkalarıyla yürümek veya koşmak, bir restoranın ‘açık’ alanında yemek yemek, bir otelde iki gün konaklamak düşük-orta riskli faaliyetler grubuna alınırken, AVM’lere gitmek, bir hafta boyunca bir ofis binasında çalışıyor olmak, halka açık yüzme havuzlarına gitmek veya kumsala gitmek gibi kalabalık ortamlarda gerçekleşen tüm faaliyetler en düşük ihtimalle orta riskli faaliyetler olarak değerlendiriliyor. Dünyada vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, ABD’de vaka sayısı 3 milyon eşiğine dayanmış durumda.