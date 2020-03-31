Koronada zirveden dönüş sinyali!

31 Mart 2020

Talip AKTAŞ

COVID-19 salgınının küresel ölçekteki yayılım hızında düşüş var… Ortalamalara dayalı veriler, salgının günlük artış hızının 1 Mart’ta yüzde 25’i aşarak zirve seviyesini gördüğüne işaret ediyor. Dünya genelinde vaka sayısındaki artış hızının, 1 Mart sonrasında ise üç haftalık dalgalı bir seyrin ardından 20 Mart’tan başlayarak belirgin düşüş eğilimine girdiği görülüyor. 5 günlük hareketli ortalamalarla 20 Mart’ta yüzde 18,4 seviyesinde bulunan günlük vaka artış hızının, sürekli bir düşüş grafiği ile 24 Mart’ta yüzde 16’ya, izleyen dört günde de birer puanlık azalışla yüzde 13’e kadar gerilediği dikkati çekiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Sistemleri Merkezi’nin (CSSE), Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere güvenilir merkezlerden aktardığı veriler üzerinden yaptığımız gözlemlere göre, salgının en fazla etkilediği ülkelerin –ABD hariç- bir çoğunda rapor edilen vaka sayısında zirve seviyeleri görülmüş durumda.

Buna göre, vaka sayısındaki günlük artış hızı, İtalya’da 21 Mart, İsviçre’de 23 Mart, İspanya’da 25 Mart, Almanya ve İngiltere’de 27 Mart tarihinde zirve görülmüş olabilir. Veriler ABD, Kanada, Portekiz ve Hollanda ile birlikte Türkiye’de ise zirve seviyesinin görülüp görülmediğine ilişkin bir yargıda bulunmak için henüz erken olduğunu gösteriyor.