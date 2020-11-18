Koronavirüs aşıları için kritik toplantı 8-10 Aralık'ta

CNBC'nin haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) koronavirüs aşıları için toplantıyı 08-10 Aralık'ta yapması bekleniyor. Toplantıda hem Pfizer'in hem de Moderna'nın koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı başvurularının değerlendirilmesi hedefleniyor.



Pfizer, aşı için başvurusunun önümüzdeki günlerde yapılacağını ve değerlendirmenin Aralık ayında beklendiği öncesinde duyurmuştu.