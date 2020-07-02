Koronavirüs aşısında insan üzerideki testlerden olumlu sonuç

02 Temmuz 2020

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer geliştirdikleri COVID-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladılar.

Söz konusu aşı, dünyada 10.5 milyon insana bulaşan ve yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını sona erdirecek aşı bulmak için devam eden hummalı küresel yarışta insanlar üzerinde test edilen 17 aşıdan biri.

Potansiyel tedavi, Moderna, CanSino Biologics ve Inovio Pharmaceuticals'ı kapsayan projelerle birlikte insan üzerindeki deneylerde umut veren ilk aşama COVID-19 aşısılarının dördüncüsü.

BioNTech'in hisseleri dün %19 artışla 3 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Pfizer hisseleri de %4.4 artışla 34.13 dolara yükseldi. Buna karşılık, Moderna ve Novavax Inc gibi rakip aşı geliştiricilerinin hisseleri düştü.

BioNTech, 24 sağlıklı gönüllü üzerinde BNT162b1 ilacının iki dozajının test edilmesinin, enfekte kişilerde 28 gün sonra normalden daha yüksek seviyelerde COVID-19 antikorları geliştirdiklerini gösterdi.

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Ugur Şahin, "Bu ilk deneme sonuçları aşının bağışıklık sağladığını ve güçlü bir bağışıklık tepkisine neden olduğunu gösteriyor" dedi.

BioNTech ve Pfizer şimdi, 30,000 sağlıklı katılımcıyı içeren bir deney için en umut vadeden dört deneysel aşıyı seçecek. Düzenleyici kurumdan onay almaları halinde deneylerin ABD'de ve Avrupa'da Temmuz ayı sonunda başlaması muhtemel.

Kaynak: Reuters