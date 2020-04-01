Koronavirüs, Avrupa’ya yüz milyarlarca euroya mal olabilir

01 Nisan 2020

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yeni tip koronavirüs (Covid-19) kriziyle mücadelenin üretim kesintisine yol açmasının Avrupa’da yüz milyarlarca euroya mal olabileceğini duyurdu.

Covid-19 salgınının Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere ekonomilerine etkisini araştıran Ifo, salgının üretim kesintilerine ve ilave sağlık harcamalarına sebep olmasından dolayı bu ülkelerde milyarlarca euroya mal olacağını vurguladı.

Ifo'nun hesaplamalarına göre, Avusturya’da ekonomik faaliyetlerin 2 ay kısmi durma noktasına gelmesi senaryosuna bağlı olarak maliyetler 34 ile 57 milyar euro arasında değişecek. Bu da büyümeyi 8,5 ile 14,2 puan düşürecek. Kısmi kapanmanın 3 ay olması halinde maliyetler 47 ile 83 milyar euroya yükselecek ve büyüme 11,9 ile 20,9 puan düşüş kaydedecek.

Avusturya’da ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir hafta uzatılması 3 ile 7 milyar euroluk ek maliyete sebep oluyor. Bu da büyümede 0,8 ile 1,7 puanlık bir düşüşe neden olacak. Uzatmanın 1 aydan 2 aya çıkarılması halinde maliyetler 26 milyar euroya yükselecek ve büyümede 6,6 puanlık kayıp yaşanacak.

İsviçre’de ekonomik faaliyetlerin 2 ay kısmi durma noktasına gelmesi senaryosuna bağlı olarak maliyetler 49 ile 81 milyar euro arasında değişecek. İtalya’da ise 2 aylık duraklama 143 ile 234 milyar euroya mal olacak.

2 aylık duraklamanın maliyeti 176-298 milyar euro

Ifo’nun hesaplamasına göre, ekonomik faaliyetlerin 2 ay kısmi durma noktasına gelmesinin Fransa’ya maliyeti 176 ile 298 milyar euro arasında değişirken, İspanya’ya maliyeti 101 ile 171 milyar euro arasında olacak.

İngiltere’de ekonomik faaliyetlerin 2 ay kısmi durması 193 ile 328 milyar euro arasında bir maliyete sebep olurken, büyümeyi de 7,7 ile 13 puan arasında düşürecek.

Ifo’ya göre, İngiltere’de ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir hafta uzatılması 19 ile 38 milyar euroluk ek maliyete neden olacak. Bu da büyüme üzerinde 0,8 ile 1,5 puanlık bir düşüşe yol açacak. Uzatmanın 1 aydan 2 aya çıkarılması maliyetleri 152 milyar euroya yükseltecek ve büyümede 6 puanlık kayba yol açacak.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tıbbi nedenlere ek olarak, sağlığın korunmasına büyük yatırım yapmanın ekonomik nedenleri olduğunu belirterek, "Şirketler bir aydan fazla kapalı kalırsa üretim kaybı, AB tarihindeki resesyonlardan veya doğal afetlerden kaynaklı büyüme düşüşlerinin çok ötesinde boyutlara ulaşır.” ifadesini kullandı.