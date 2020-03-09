Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu.
Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda 3, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.