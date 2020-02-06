Koronavirüs için ilaç yarışı

06 Şubat 2020

Hilal SARI

Çin, ABD merkezli Gilead’ın ürettiği bir ilaç için patent başvurusu yaptı. İngiltere’de bir aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye’den bilim insanları da antiviral bir molekül bulduklarını ve bunu Çinli yetkililerle paylaştıklarını duyurdu. Bu arada Hong Kong, Çin’den gelen herkesi karantinaya alıyor.



Toplam vaka sayısının 21’e çıktığı şehirde, salgının merkezi olan Wuhan’ın bulunduğu Hubei eyaletini ziyaret eden her birey evinde elektronik bileklikle takip edilmeye başlandı. Çin’in e-ticaret devi Alibaba da koronavirüs salgını ile mücadelede dünya çapında tıbbi malzemelerin doğrudan alımı için çevrimiçi bir platform kurdu. Ölü sayısı 500’e yaklaşan ve karantina vakalarının devam ettiği koronavirüs salgınında biliminsanları ilaç bulmak için kıyasıya çalışıyor. Çin, Gilead’ın ürettiği bir ilaç için patent başvurusu yaptı. İngiltere’de bir aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye’den bilim insanları da antiviral bir molekül bulduklarını öne sürdü.

Çarşamba günü itibariyle ölü sayısı 564’e ve vaka sayısı 28 bini geçen koronavirüs salgınında araştırmacılar kesin bir tedavi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Virüsün bir insandan kaç kişiye bulaştığını gösteren ‘bulaşma kat sayısı’ R, mevcut verilere göre 2.2. Fakat Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri hastalığın geçek R’sini tam anlamıyla tespit etmenin aylar sürebileceğini belirtiyor. Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei de virüsün mutasyon geçirerek insandan insana çok daha hızlı bulaşan daha güçlü bir versiyona dönüştüğüne dair kanıtlar olduğunu belirtti.

Çin ilaç için patent başvurusu yaptı

Salgında vaka sayısı yükselirken, Çin dahil birçok ülkede biliminsanları bir ilaç bulmak için çalışıyor. Çin ABD merkezli Gilead Sciences Inc. tarafından geliştirilen deneysel bir ilaç için 21 Ocak tarihinde patent başvurusu yaptı. Çinli gazete Changjiang ise Zhejiang Üniversitesi’nde bir araştırma ekibinin ‘koronavirüsü engelleyebilen’ iki yeni ilaç bulduğunu yazdı. Sky News’e göre ise İngiliz bir biliminsanı koronavirüs aşısı üzerinde çok önemli bir ilerleme kaydederek aşı geliştirme süresini iki üç yıldan 14 güne düşürdü.

Aşı bu salgına yetişmeyek fakat yine aynı virüsün salgını olduğunda hayati öneme sahip olacak. Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü, Biyokimya Bölümü ve tıp doktorlarından oluşan yaklaşık 20 bilim insanı da koronavirüse karşı etkili antiviral molekül bulduklarını iddia ediyor. Uzun süredir pnömoni (akciger kaynaklı) ölümlere neden olan bakteriler üzerine çalıştıklarını belirten Dünya Naturel A.Ş. Ar- Ge Müdürü Metin Özduyan, Çin sağlık otoriteleriyle gerekli numunelerin gönderilmesi için görüştükleri bilgisini paylaştı.

Akıllı bileklikle izlenecekler

Japonya 3.700 yolculu cruise gemisini yolcuların onunda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 14 günlük karantinaya aldı. Hong Kong da 1800 yolculu bir gemide yolcuların semptomları göstermeye başlamasının ardından bir cruise gemisini karantinaya aldı. Vaka sayısı 21’e çıkan Hong Kong Hubei eyaletini ziyaret eden vatandaşları ev karantinasına alacak ve yetkililer bu kişileri akıllı bileklikler üzerinden takip edecek.

THY: Çin'den kargo %90 azaldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salgınının küresel ekonomik belirsizliği artırdığını açıklarken THY de uçuşlarını durdurmasının ardından Çinli alışveriş siteleri üzerinden Türkiye'ye gelen günlük kargo sayısının yüzde 90 azaldığını açıkladı. Kargoların sayısı, günlük 300 torbadan 30 torbaya kadar düştü.