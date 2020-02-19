Koronavirüs İran’a da ulaştı: İki kişide tespit edildi

19 Şubat 2020

HİLAL SARI

İran Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar hiçbir Covid-19 (koronavirüs) vakası görülmeyen ülkede iki kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiği salgında, vaka sayısı da 75 bini geçti. Çin dışında en büyük salgın merkezi olarak geçen ve Japonya kıyısında karantina altında bekleyen Diamond Princess’te ise vaka sayısı 542’ye yükselirken, testi negatif çıkan tüm yolcuların tahliye işlemine başlanıyor. İlk etapta 500 yaşlı yolcunun tahliyesi gerçekleşecek.

Vaka sayısı, Singapur’da 81’e, Japonya’da 74’e, Hong Kong’da 63’e, Güney Kore’de 46’ya Tayland’da 35’e yükseldi. Diamond Princess’te teşhis konulan 14 ABD vatandaşının ülkeye geri dönmesiyle ABD’deki vakaların sayısı da 29 oldu.

Hong Kong’da ise ikinci ‘koronavirüs’ ölümü yaşandı.

Kamboçya’ya demir atan MS Westerdsam cruise gemisinde 781 yolcunun hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Yolcular ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. Mürettebatın testleri birkaç gün daha sürecek.

Bu bölgelerin dışında şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen diğer ülkeler ise şöyle: Tayvan (23), Malezya (22), Almanya (16), Vietnam (16), Avustralya (15), Fransa (12), Makao (10), Birleşik Arap Emirlikleri (9), Birleşik Krallık (9), Kanada (8), İtalya (3), Filipinler (3), Hindistan (3), Kamboçya (1), Belçika (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Mısır (1), Sri Lanka (1).