Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı

Küba'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel, katıldığı televizyon programında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere değindi.

Diaz-Canel, Kovid-19'u, "benzeri görülmemiş bir zorluk" olarak nitelendirerek, "Ülkeye girişe bir düzenleme getireceğiz, yalnızca Küba'da ikamet edenler ülkeye girebilecek. Ekonomik faaliyetleri güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Küba Başbakanı Manuel Marrero da sınırların gelecek salıdan itibaren kapatılacağını belirtti.

Küba'da yaklaşık 60 bin turistin bulunduğunu belirten Marrero, yabancıların ülkeden hava yolu kullanarak çıkacağını kaydetti.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 1 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 virüsü şu ana kadar 21 kişide görüldü.

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı



Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti. Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.

Papua Yeni Gine’de ilk Kovid-19 vakası görüldü

Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine’de (PNG) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.





Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya’dan PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.

Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.