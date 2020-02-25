Koronavirüs Ortadoğu’da yayılıyor, İtalya’da panik

25 Şubat 2020

Hilal SARI

Çin’de başlayan ve 2 bin 626 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını İran’dan sonra Afganistan ve Irak’ta da görüldü. İran’da Sağlık Bakanı Qom eyaletinde 50 kişinin hayatını kaybettiği iddialarını yalanlayarak ölü sayısının 12, vaka sayısının 61 olduğunu açıkladı. Ülke Afganistan’daki konsolosluğunu da önlem amaçlı kapattığını duyururken, Afganistan Sağlık Bakanı Kabul’da da ilk vakanın görüldüğünü duyurdu. Ayrıca Irak Sağlık Bakanı da ülkedeki ilk koronavirüs vakasını duyurdu. Irak’ın Necef kentine sınırlar kapatılmadan önce giriş yapan İranlı bir teoloji öğrencisinin koronavirüs testinde pozitif çıktığı belirtildi. Kuveyt ve Bahreyn’de de sağlık bakanları ülkede ilk vakaların görüldüğünü duyurdu.

Umman’da da iki koronavirüs vakası olduğu duyuruldu. Vakaların yakın zamanda İran’ı ziyaret eden iki kadın olduğu belirtildi. Umman İran’a olan tüm uçuşları da askıya aldı. Birleşik Arap Emirlikleri ise devlete ait haber ajansı WAM haberine göre vatandaşlarının İran ve Tayland’a seyahatlerini yasakladı.Haftasonu İran’la tüm kara ve hava trafiğini kapatan Afganistan’da Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, ülkenin İran’a komşu batı vilayeti Herat’ta olağan üstü hal ilan ederek, ilk vakanın bu vilayette görüldüğünü duyurdu. 35 yaşında İran’ın Kum vilayetinden dönen bir kişide virüs tespit edildiğini belirtilirken Feroz, Afganistan’da zaten farklı hastalıklarla mücadele edildiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu vurgulayarak “Vatandaşların evde kalmaya çalışmalarını ve seyahatlerini sınırlandırmalarını istiyoruz” dedi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı İran’ın Meşhed kentinden cumartesi günü tahliye edilen 700 kişinin üçünce virüs tespit ettiklerini duyurdu. Açıklamaya göre 53 yaşında bir Kuveytli, 61 yaşında bir Suudi ve 21 yaşında uyruğu belirli olmayan bir kişide virüs tespit edildi. Bahreyn’de de İran’dan dönen bir Bahreyn vatandaşında koronavirüs tespit edildi.

İtalya’da market rafları boşaldı

İtalya’da koronavirsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, Venedik Karnavalı gibi etkinliklerin iptali ve onun üzerinde kentin karantinaya alınması sonrası halk süpermarketlere akın etti ve ülke genelinde panik alışverişleri başladı. Ülkedeki vaka sayısı sadece birkaç günde 200’ün üzerine çıkarken Avusturya İtalya’dan gelen bir treni durdurdu. Ünlü moda devi Giorgio Armani ise Milano’daki defilesini ziyaretçilere kapalı şekilde gerçekleştirdi.

Güney Kore’de uçuş iptalleri

Güney Kore’de 18 Şubat’ta 31 olan vaka sayısı pazartesi itibariyle 833’e yükseldi. Yedi kişi de hayatını kaybetti. South Korea ve Asiana Havayolları’nın hisseleri yüzde 5 düştü. Havayolları virüsün en çok görüldüğü Daegu kenti uçuşlarını 9 Mart’a kadar geçici olarak azaltıyor. ABD’nin Güney Kore’deki askeri tesisinde bir ordu mensubunda da virüs tespit edildi.

ÇİN’DE ÇARKLARIN NE KADARI DÖNÜYOR?



Çin’de şirket ve fabrikaların ekonomik faaliyetlerinin gerçekte ne düzeyde toparlanabildiğine ilişkin çalışmalar sürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komitesi yeni 150 can kaybıyla salgında ölenlerin sayısının 2 bin 600’ün üzerine çıktığını açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 80 bine dayandı. Öte yandan Çin Komünist Partisi’ne göre üç ihracat kentinde çarklar hızlandı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Zhejiang eyaletinde kapasitenin yüzde 90’a, Guangdong ve Jiangsu eyaletlerinde yüzde 70’in üzerine çıktığını duyurdu. Resmi verilere göre yeni yıl tatili öncesine göre kömür madeni üretimi yüzde 76’ya, gıda işleme yüzde 70’e ve demiryolu taşımacılığı yüzde 95’e yükseldi. Demir çelik’te ise oran henüz yüzde 67’de. Fakat bu verilere rağmen uluslararası kuruluşlar ekonomik faaliyetlerin tam anlamıyla ne kadar devam ettiği konusunda hala şüpheli bir yaklaşım izliyor.



Nomura: Çin’de kömür tüketimi yüde 42,5 düştü



Japonya merkezli banka Nomura Çin’in büyük kentlerindeki hava kirliliğini ölçerek ekonomik faaliyetin durumunu analiz etmeye çalıştı. 20 Şubat itibariyle Çin’in altı büyük elektrik santralinin kömür tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 daha düşük olduğu tespit edildi. Avustralya merkezli banka NAB’ye göre ise yılbaşından bu yana hava kirliliği geçen yılın yüzde 20-25 altında. Nomura ayrıca 19 şubat itibariyle Çin’in 15 kentinde çalışanların sadece yüzde 25,6’sı işlerine döndü. Baidu göçmenlik endeksine göre ise yeni yıl tatilinde iki büyük kentten ayrılanların sadece yüzde 37 ve 33’ü geri döndü.



IMF: Farklı senaryolara hazırlanın



Suudi Arabistan’da gerçekleşen G-20 zirvesinde IMF Başkanı Kristaline Georgieva 25’ten fazla ülkeye yayılan salgının küresel ekonomik iyileşmeyi riske attığını tekrar yineleyerek şunları söyledi: “Bu bir insanlık trajedisi, ama olumsuz bir ekonomik etkisi de var. G-20 üyelerine salgın hızla kontrol altına alınsa bile Çin’de ve dünyanın kalanında büyümenin etkileneceği konusunda bilgi verdim. Tabii ki V-şeklinde hızlı bir iyileşme umuyoruz ama belirsizlik göz önüne alınırsa farklı senaryolara da hazırlanmak ihtiyatlı olacaktır.”