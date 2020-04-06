Koronavirüs salgınında can kayıpları 70 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini, virüs nedeniyle enfekte olanların sayısı ise 265 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 340 bine dayandı.
En çok etkilenen ülkelerde ise listenin başında 15 bin 887 vefat işe İtalya yer alıyor. İtalya'yı, 13 bin 55 ölümle İspanya ve 9 bin 620 can kaybıyla ABD takip ediyor.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle:
"Hollanda 1766, Belçika 1632 ve Almanya 1584."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.