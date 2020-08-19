"Koronavirüsün daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olan mutasyonu 'iyi bir şey' olabilir"

19 Ağustos 2020

Singapur National University Hastanesi'nde görevli ve Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Başkanı Paul Tambyah, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerindeki yeni tip koronavirüsün (COVID-19) giderek yaygınlaşan mutasyonunun daha bulaşıcı olabileceğini ancak daha az ölümcül göründüğünü söyledi.

Tambyah, kanıtların dünyanın bazı bölgelerinde koronavirüsün yeni mutasyonu D614G'ın yayılmasının ölüm oranlarında düşüşle aynı döneme denk geldiğini belirterek, bunun daha az ölümcül olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Reuters'a konuşan Tambyah, "Virüsün belki de daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olması iyi bir şey" dedi.

Tambyah, çoğu virüsün mutasyona uğradıkça daha az öldürücü olma eğiliminde olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilim insanlarının mutasyonu şubat ayında keşfettiğini belirterek, Avrupa ve Amerika'da yayıldığını açıkladı. WHO, mutasyonun daha ciddi hastalığa yol açtığına dair hiçbir kanıt olmadığını da ifade etti.

DSÖ: Koronavirüs salgını 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayılıyor