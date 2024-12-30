Kosova 2024'te en çok Türkiye'ye ithalat yaptı

Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.

Kosova'nın bu yıl yaklaşık 6,3 milyar Euro'luk ithalat yaptığını, bu rakamın 909 milyon Euro'sunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını söyledi.

54 milyon Euro değerinde mal gümrük vergisinden muaf

Llugaliu, Kosova ile Türkiye arasında 2019'da yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması kapsamında bu yıl yaklaşık 54 milyon Euro değerindeki malın gümrük vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

Bu yıl ülke bütçesine yaklaşık 1,8 milyar Euro gümrük vergisi topladıklarını aktaran Llugaliu, 19,3 milyon Euro değerinde mala da el koyduklarını kaydetti.

Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 90'ının gümrükler ve vergi dairesi gelirlerinden oluştuğunu vurguladı.