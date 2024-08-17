Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani seçim tarihini açıkladı
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, siyasi partiler ve Merkez Seçim Komisyonu ile yapılan istişarelerin ardından, genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te düzenleneceğini ifade etti. Kosova'da şu an iktidarda olan Başbakan Albin Kurti Hükümeti 9 Şubat'a kadar görevde kalırsa, ülkede 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel seçimlerin 9 Şubat 2025'te düzenleneceğini ifade etti.
4 yılı tamamlayan ilk hükümet olmaya aday
Ülkedeki son genel seçimler Şubat 2021'de yapılmış, Başbakan Albin Kurti'nin Vetevendosje Partisi halktan yüzde 50'nin üzerinde oy almıştı. Kurti liderliğindeki hükümet, 22 Mart 2021'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı. ,
Kurti Hükümeti, 9 Şubat'a kadar görevde kalması halinde, 4 yıllık görev süresini tamamlayan ilk hükümet olacak.