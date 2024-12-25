Kosova İçişleri Bakanı Sveçla, Sırbistan'a giremedi

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın 23 ve 24 Aralık'ta Sırbistan'da Preşova'ya ziyareti için yapılan talebin Sırp makamlar tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, Sveçla'nın Arnavut Ulusal Konseyi temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katılmak için Preşova'ya gitmek istediği, Kosova tarafının tüm prosedürleri yerine getirdiği ancak Sırbistan tarafının talebi kabul edilmediği kaydedildi.

Diğer hükümet yetkililerine de ret

Sırbistan'ın son iki günde Kosova'nın üst düzey hükümet yetkililerinin özellikle Preşova'yı ziyaret taleplerini reddettiği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin amacının Kosova ile gerilimi yüksek düzeyde tutmak olduğu iddia edildi.

Öte yandan, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Bakan Dejan Ristic'in de Kosova'ya girişine izin verilmediği bildirilmişti.