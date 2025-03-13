'Kötü muamele' söylemleriyle anılan ABD kaçak göçmen merkezinde son durum!

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde faal olup, düzensiz göçmen aile bireylerinin birbirlerinden koparıldığı ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiaları nedeniyle faaliyetleri durdurulan Teksas'taki kaçak göçmen gözaltı merkezi yeniden açıldı.

Söz konusu tesisin yeniden faaliyete geçtiğini ifade eden ve tesisteki ailelere hizmet sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluş RAICES'in Dış İlişkiler Sorumlusu Faisal Al-Juburi konuya yönelik açıklamasında, tartışmalı tesiste tutulan göçmen ailelerin, Meksika ve Kanada sınırı yakınında gözaltına alındığını söyledi.

"Yeni bir karanlık sayfa açılıyor"

Özel gözaltı merkezlerini işleten CoreCivic Inc şirketi, 6 Mart'ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile yaptığı anlaşma uyarınca 2 bin 400 kişi kapasiteli, tartışmalı "Güney Texas Aile Yerleşim Merkezi"nin, sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan göçmen aileler için kullanılacağını açıklamıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin Ulusal Hapishane Projesi'nin kıdemli avukatı Eunice Cho, yaptığı açıklamada, "ICE'nin ailelere ve çocuklara yönelik ihmal ve istismarla bilinen bu tesiste faaliyetlerine devam etme planları, bu ülkenin göçmenlere yönelik muamelesinde yeni bir karanlık sayfanın başlangıcıdır" ifadelerini kullanmıştı.