Kötümserlik rekor seviyede! ABD’lilerin yüzde 70’i Amerikan Rüyası’na artık inanmıyor

ABD’de ekonomiye dair geleceğe yönelik beklentileri ölçen bir anket, toplumda artan kötümserliği gözler önüne serdi.

The Wall Street Journal (WSJ) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ortaklığında yapılan araştırmaya göre, Amerikalıların neredeyse yüzde 70’i artık “çalışanın mutlaka başarılı olacağı” fikrine dayanan Amerikan Rüyası’na inanmıyor.

Umut kaybı rekor seviyede

1.527 kişiyle gerçekleştirilen ankette, yaşam standartlarını iyileştirme şanslarının yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25’e kadar geriledi.

Bu oran, 1987’den bu yana yapılan anketlerdeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların dörtte üçünden fazlası, gelecek nesillerin kendilerinden daha iyi bir yaşam süreceğine dair güven duymadığını belirtti.

Partiler arası kötümserlik

Anket, siyasi partiler arasında da benzer karamsarlık eğilimleri olduğunu gösterdi. Demokratların yüzde 90’ı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 55’i, ekonomi konusunda hem kendileri hem de çocukları için olumsuz bir tablo görüyor.

Ekonomiye dair hoşnutsuzluğun, cinsiyet ya da gelir farkı gözetmeksizin toplumun geneline yayıldığı da ortaya çıktı.

Çelişkili görünüm

Öte yandan ankette, geçen seneye göre yüzde 38 artışla yüzde 44 oranında olumlu görüş belirtildiği de dikkat çekti. Bu durum, ekonomik tabloya yönelik çelişkili bir algının varlığını ortaya koydu.

“Üzücü bir durum”

Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Neale Mahoney, anket sonuçlarını değerlendirerek, “Ülke olarak en büyük güçlerimizden birisi sonu gelmeyen iyimserliğimiz. Bu tablo üzücü” ifadelerini kullandı.