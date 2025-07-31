Köylüler altın umuduyla Fırat'ın kıyısına akın etti, gerçek bambaşka çıktı

Baladi News'in haberine göre, Rakka'nın El Buhamid köyündeki bazı gençler “söylentiye inanarak" zengin olma ümidiyle Fırat Nehri kıyısında altın bulmaya çalıştı.

Köylüler altın umuduyla nehre akın etti

Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Altın değil pirit çıktı

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Fırat Nehri’nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

أهالي قرية البوحمد شرق الرقة يعثرون على شيء من الذهب على أطراف نهر الفرات .. pic.twitter.com/ZZiZ4TyCwJ — فـــهــ ـد (@fahadq801) July 29, 2025

Pirit nedir?

Demir dülfürden oluşan pitir, yaldızlı görüntüsü ve ince yapısı ile altınla karıştırılmaktadır. İletken bir madde olan pirit, sülfürik asit üretiminde kullanılır. Tortul kayaçlarda ve başkalaşma kayaçlarında bulunur, su ile sürüklenen pirit genelde akarsu yataklarında görülebilir. En yaygın ve en bol sülfür mineralidir.

Pirit, altın göre daha serttir, kolayca çizilmez ancak çekiçle vurulursa cam gibi kırılır. Ancak pirit de altınla benzer koşullarda oluştuğu için bazen altın arayışında bir ipucu olabilir.



