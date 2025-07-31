Köylüler altın umuduyla Fırat'ın kıyısına akın etti, gerçek bambaşka çıktı
Suriye'nin Rakka şehrinin El Buhamid köyünde Fırat Nehri'nden altın çıktığı iddiası bir köyü karıştırdı. Ellerinde plastik kaplar ve süzgeçlerle nehir kıyısına koşan köylüler zengin olma umuduyla saatlerini harcadı. Köylüler topladıkları yaldızlı taşların altın olduğunu iddia ederken, gerçek bambaşka çıktı.
Baladi News'in haberine göre, Rakka'nın El Buhamid köyündeki bazı gençler “söylentiye inanarak" zengin olma ümidiyle Fırat Nehri kıyısında altın bulmaya çalıştı.
Köylüler altın umuduyla nehre akın etti
Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.
Altın değil pirit çıktı
Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.
Fırat Nehri’nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.
أهالي قرية البوحمد شرق الرقة يعثرون على شيء من الذهب على أطراف نهر الفرات .. pic.twitter.com/ZZiZ4TyCwJ— فـــهــ ـد (@fahadq801) July 29, 2025
Pirit nedir?
Demir dülfürden oluşan pitir, yaldızlı görüntüsü ve ince yapısı ile altınla karıştırılmaktadır. İletken bir madde olan pirit, sülfürik asit üretiminde kullanılır. Tortul kayaçlarda ve başkalaşma kayaçlarında bulunur, su ile sürüklenen pirit genelde akarsu yataklarında görülebilir. En yaygın ve en bol sülfür mineralidir.
Pirit, altın göre daha serttir, kolayca çizilmez ancak çekiçle vurulursa cam gibi kırılır. Ancak pirit de altınla benzer koşullarda oluştuğu için bazen altın arayışında bir ipucu olabilir.